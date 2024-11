(KOMENTAR) Civilizacija in barbarstvo

V nadaljevanju preberite:

Organizacija Human Rights Watch je objavila poročilo, ki trdi, da Izrael v Gazi izvaja vojne zločine in zločine proti človeštvu. Ob tem našteva in analizira dogodke ter taktične prijeme izraelske vojske in s tem utemeljuje trditev, da gre za najbolj zavržna dejanja. Izraelska vlada trditve o zločinih pogosto presliši, tokrat jih ni. Na obtožbo Human Rights Watch je odgovorila s trditvijo, da je organizacija, ki ima sedež v New Yorku, popačila dejstva in zanemarja kontekst. Navedenih dejstev pa izraelska vlada ni zanikala.