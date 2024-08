Ob grozi v Gazi ne gre pozabiti na okupirani Zahodni breg

V nadaljevanju preberite:

Število žrtev izraelskega brutalnega obleganja območja Gaze je danes preseglo 40.000. To je le število neposrednih žrtev izraelskih napadov, vanj pa ni vključenih več kot 10.000 pogrešanih, v ruševinah palestinske enklave ujetih ljudi. Skupno število žrtev izraelskega kolektivnega kaznovanja Palestincev po 7. oktobru lani – skupaj z ljudmi, ki so umrli zaradi razsutega zdravstvenega sistema in, denimo, lakote, neposredne posledice izraelske blokade humanitarne pomoči – je še veliko, veliko višje.

Medtem ko je izraelska vojska danes nadaljevala napade na južno in osrednjo Gazo in je več deset tisoč prebivalcev – večina že večkrat razseljenih – Han Junisa in Deir el Balaha dobila poziv k evakuaciji, kar neobhodno pomeni nov velik izraelski napad, ob odsotnosti Hamasa v Katarju poteka nov krog pogajanj o morebitni prekinitvi ognja.