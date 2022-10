V Parizu protesti proti vse višjim življenjskim stroškom

Po tednih stavke zaposlenih pri francoskem energetskem velikanu TotalEnergies, ki je že vodila v pomanjkanje goriva, je danes v Parizu na tisoče ljudi protestiralo zaradi vse višjih življenjskih stroškov. Več francoskih sindikatov je medtem za torek napovedalo nacionalni dan stavke, ki naj bi prizadela cestni in železniški promet ter javni sektor.

Današnje demonstracije proti naraščajočim življenjskim stroškom v državi so sklicale levičarske stranke, vodil pa jih je vodja stranke Nepokorna Francija Jean-Luc Melenchon, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupen protest je napovedan v torek. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Protestov naj bi se po navedbah policije udeležilo približno 30.000 ljudi. Nekateri med njimi so nosili rumene jopiče, simbol pogosto nasilnih protivladnih protestov v letu 2018, ki so v veliki meri zaznamovali Macronov prvi mandat na čelu države.

Razpoloženje v Franciji je sicer vse bolj napeto. Zaradi dolgotrajne stavke v štirih rafinerijah francoskega energetskega velikana TotalEnergies ima približno tretjina bencinskih črpalk po državi težave z oskrbo, kar pomeni, da vozniki pogosto čakajo več ur, da bi natočili gorivo.

Protestniki zahtevajo obdavčitev družb, ki bogatijo z drago energijo. FOTO: Christophe Archambault/AFP

Stavka prihaja v času visokih cen energije in visoke inflacije, ki so še dodatno razjezile delavce, katerih delodajalec - podobno kot druga naftna podjetja - medtem kuje visoke dobičke. To je vzpodbudilo pozive, da bi morala družba plačati davek na izreden dobiček, kar pa vlada v Parizu zavrača.

Več francoskih sindikatov, čeprav ne vsi, je za torek napovedalo nacionalni dan stavke, ki naj bi prizadela cestni in železniški promet ter javni sektor.