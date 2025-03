V parlamentu vuvuzele, žaljivke, razbite glave in dimne bombe

Na seji srbskega parlamenta je izbruhnil kaos brez primere, ko so se sprli člani vladajočih strank in opozicije, ko so metali rdeče in črne dimne bombe. Sejo je še naprej vodila predsednica skupščine Ana Brnabić v prisotnosti ministrov, medtem ko je opozicija zganjala hrup. Brnabićeva je sporočila, da je poslanka, ki jo je zadela dimna bomba, v smrtni nevarnosti, zdravniki so vstopili v poslopje parlamenta.

Na dnevnem redu redne spomladanske seje je bilo 62 točk, med njimi tudi spremembe zakona o visokem šolstvu in predlog zakona o stanovanjskih posojilih mladim, obe točki sodijo med številne zahteve študentov, ki že mesece na ulicah protestirajo proti korupciji v državi.

Na predlogu dnevnega reda je bilo tudi glasovanje o razrešitvi predsednice parlamenta Ane Brnabić, vendar so to točko na zahtevo vladajoče SNS izločili. Sejo sta ves čas spremljala žvižganje in hrup, kasneje so se poslanci začeli prerivati, metati dimne bombe in zažigati navijaške bakle, dve poslanki vladajoče SNS pa sta poškodovani.

Člani opozicijskih strank so na današnjo sejo prišli opremljeni s transparenti. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

Opozicijski poslanci so že pred sejo napovedali, da ne bodo sodelovali v razpravi, dokler študentje, dijaki in učenci, ki zahtevajo obračun s korupcijo, pravico in odgovornost za zrušitev nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, še vedno protestirajo.

Namesto sodelovanja v razpravi so opozicijske poslanske skupine napovedale več kot 20 izjav za javnost v preddverju parlamenta.

Zeleni in Leva fronta so predlagali, da se z dnevnega reda črtajo vse točke na njem, saj jih, kot je dejal poslanec ZLF Radomir Lazović, vlada v odstopu ne more predlagati. Po odstopu predsednika vlade Miloša Vučičevića odstop vlade še ni bil formalno potrjen v parlamentu. Kot je dejal, opozicija ne želi preprečiti sprejetja novele zakona o visokem šolstvu in padca vlade. Po njegovem mnenju sta po padcu vlade dve poti, ena je prehodna vlada, druga pa vstop v odprto diktaturo.

Pet minut po prihodu ministra za notranje zadeve Ivice Dačića so se poslanci v parlamentu začeli prerivati in fizično obračunavati med seboj, vzajemno so se obmetavali s plastenkami z vodo in predstavniki opozicije so razstavili transparent z napisom »Srbija vstaja, da režim pade«.

Študentje so pred današnjo sejo zasedli ploščad pred vhodom v parlament. FOTO Stoyan Nenov/Reuters

Ko je poslanec Lazović poskušal priti do predsednice parlamenta in mu je to preprečil varnostnik, so se mu pridružili še drugi poslanci opozicije in po dvorani so poletele dimne bombe. Čeprav je bila dvorana povsem zadimljena, je Ana Brnabić zahtevala, da se seja nadaljuje.

Poslanka Jasmina Obradović, ki jo je zadela ena od šok bomb, je po besedah Brnabićeve doživela možgansko kap in se bori za življenje. »Zaradi vas se ženska bori za življenje, vi pa piskajte še naprej. Vsaj iz spoštovanja pojdite vendar ven – kaj je vam eno človeško življenje, in to življenje vaše kolegice, ki predstavlja tisoče državljanov, ki so glasovali za njeno listo in za njo,« je dejala Brnabićeva in opozicijo zmerjala s teroristi.