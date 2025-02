V poln bar v Grenoblu vrgli granato, ranjenih dvanajst ljudi

Dvanajst ljudi je bilo ranjenih, najmanj dva kritično, ko so v nabito poln bar v mestu Grenoble na jugovzhodu Francije vrgli granato. V bar naj bi v sredo zvečer vstopil napadalec z avtomatsko puško in odvrgel granato, nato pa brez besed pobegnil, poroča Guardian.

Lokalni državni tožilec François Touret de Courcy je napad opisal kot »dejanje ekstremnega nasilja«. Dejal je, da preiskovalci še niso odkrili motiva, vendar menijo, da ne gre za teroristični napad.

FOTO: Maxime Gruss/AFP

Dejal je, da policija preverja, ali gre za obračun med lokalnimi tolpami. Grenoble in njegova predmestja so bila prizorišče številnih incidentov, povezanih s trgovino z mamili in cigaretami.

Sodnik Christophe Barret je dejal, da je napadalec imel pri sebi jurišno puško tipa kalašnikov, a je ni uporabil.

V soseski olimpijske vasi

Incident se je zgodil v sredo ob 20.15 oziroma ob 19.15 po srednjeevropskem času v soseski olimpijske vasi, zgrajeni, ko je mesto gostilo zimske olimpijske igre leta 1968, je dejal Touret de Courcy.

FOTO: Maxime Gruss/AFP

Eksplozija je raznesla vsa okna lokala, ki ga vodi lokalno društvo. Šest ljudi naj bi bilo huje ranjenih, od tega dva kritično. Tri žrtve naj bi potrebovale nujno operacijo.

Prefekt departmaja Isère Catherine Séguin je to opisala kot »strahopetno zločinsko dejanje«.

Francois Touret de Coussy (desno), Eric Piolle (levo) in na sredi Catherine Seguin. FOTO: Maxime Gruss/AFP

Župan Grenobla Éric Piolle je na X zapisal: »Najostreje obsojam to kaznivo dejanje izjemnega nasilja.« Zahvalil se je tudi reševalcem za opravljeno delo.

Francoski minister za zdravje Yannick Neuder je obiskal žrtve v bolnišnici in ostro obsodil napad. »Ta napad je bil izjemno, precej nenavadno nasilje. Ko pomislimo na ročno granato … so to skoraj vojne tehnike,« je dejal.

FOTO: Maxime Gruss/AFP

Koordinator načrta za izredne razmere bolnišnice v Grenoblu Pierre Bouzat je za časopis Le Dauphiné Libéré komentiral: »Poškodbe so tiste, ki jih običajno vidimo na vojnem območju.«

Bar naj bi bil v času napada poln moških

FOTO: Maxime Gruss/AFP

Cecilio Sanchez, predsednik sindikata stanovalcev v okrožju Village-Olympique, je za lokalni časopis povedal: »Podnevi imamo olimpijsko vas z lokalno policijo, ki odlično opravlja svoje delo skupaj z lokalnimi prebivalci. In ponoči imamo olimpijsko vas, kjer ni nikogar, ki bi zagotovil varnost prebivalcev. Po določeni uri je okrožje zapuščeno. Nobenih pravil ni več. Nasilje je povsod. To je naše vsakdanje življenje.«