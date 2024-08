V požarih, ki so dosegli predmestje Aten, umrla ena oseba

V požarih, ki so v ponedeljek dosegli predmestje Aten, je umrla ena oseba, poroča britanski BBC. S plameni se spopada okoli 700 gasilcev, pristojni pa opozarjajo, da razmere na terenu spričo močnih vetrov in suše ostajajo izredno zahtevne.

Po navedbah neimenovanega vira BBC so telo preminule osebe našli v predmestju severno od Aten.

Za območja v regiji Atika severno od grške prestolnice so bile od nedeljskega izbruha požara odrejene množične evakuacije, medtem ko se več kot 700 gasilcev z okoli 200 vozili in 35 letali ter helikopterji spopada s plameni. Dva gasilca sta zaradi opeklin potrebovala zdravniško pomoč.

S plameni se spopada okoli 700 gasilcev. FOTO: Angelos Tzortzinis/Afp

Razmere na terenu ostajajo izredno zahtevne, delo gasilcem pa še posebej otežujeta močan veter in suša. Glede na vremensko napoved si gasilci v kratkem ne morejo obetati oddiha.

Grčija je zaradi tega v ponedeljek za pomoč zaprosila Evropsko unijo. Ta je že aktivirala mehanizem na področju civilne zaščite, v okviru katerega bodo pri gašenju požarov z gasilci, tovornjaki in helikopterji Grčiji pomagale Italija, Francija, Češka in Romunija. V pomoč lokalnim gasilcem so že priskočili kolegi iz Moldavije, pomoč pa naj bi ponudili še Turčija in Španija.