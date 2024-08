V okolici Aten množične evakuacije zaradi gozdnih požarov

V regiji Atika v okolici Aten se nadaljuje množična evakuacija domov in bolnišnic zaradi gozdnih požarov, ki so izbruhnili v soboto. Potem ko so v nedeljo iz najmanj osmih vasi evakuirali več sto ljudi, je civilna zaščita danes odredila izselitev iz še petih predelov. Med prizadetimi območji je tudi zgodovinsko mesto Maraton.

»Kljub celonočnim prizadevanjem civilne zaščite in njenim nadčloveškim naporom se je požar hitro razvijal,« je dejal tiskovni predstavnik gasilcev in pojasnil, da je požar dosegel goro Pentelicus in se usmerja proti kraju Penteli.

FOTO: Stelios Misinas/Reuters

Po njegovih besedah so ob zori evakuirali otroško in vojaško bolnišnico v Penteliju. Gasilska brigada je na območje napotila 510 gasilcev s 152 vozili in 29 letali, je dodal.

Med območji, kjer so reševalne službe odredile evakuacijo, je tudi zgodovinsko mesto Maraton, 40 kilometrov vzhodno od Aten, poročajo tuje tiskovne agencije.

FOTO: Hilary Swift/Reuters

40 požarov, plameni do višine 25 metrov

Od sobote popoldne je v Grčiji izbruhnilo 40 požarov. Plameni so segali do višine 25 metrov. Ljudje v regiji Atika so prejeli SMS-sporočila z obvestilom o požaru in navodilom, v katero smer naj se umaknejo.

Po navedbah gasilcev so gorele hiše v mestu Varnavas. Gasilcem je uspelo rešiti potnike v konvoju več kot 20 vozil, ki so poskušali pobegniti s prizadetega območja.

FOTO: Michalis Karagiannis/Reuters

Potem ko je Grčija že doživela rekordno vroča prva dva poletna meseca, je minister za podnebne krize in civilno zaščito Vasilis Kikilias po poročanju britanskega BBC opozoril, da se bodo zaostrene vremenske razmere v državi zaradi vetra in suše nadaljevale.

Zaradi požarov je v nedeljo prekinil dopust tudi predsednik vlade Kiriakos Micotakis in se vrnil v Atene.