V požaru v Novem Sadu umrlo več ljudi, tudi otroci

V Novem Sadu, drugem največjem srbskem mestu, je ponoči izbruhnil požar, v katerem je umrlo šest ljudi, med njimi štirje otroci, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočil srbski notranji minister Ivica Dačić.

Zagorelo je v družinski hiši v novosadskem naselju Salajka nekaj pred 3. uro zjutraj.

Otroci, ki so izgubili življenje, so bili po Dačićevih besedah stari od dve do sedem let, domnevajo pa, da gre za člane družine, ki je živela v hiši.

Pri gašenju požara je sodelovalo devet gasilcev z dvema voziloma, ki so pogasili ogenj.

Dačić je še sporočil, da so umrle odpeljali na center za sodno medicino na obdukcijo. Pripadniki ministrstva za notranje zadeve še ugotavljajo vse okoliščine nesreče, sumijo pa, da je požar povzročil skuter, ki je bil priključen na električno omrežje.