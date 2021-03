V prometni nesreči na Hrvaškem štirje mrtvi, poškodovanih več beguncev

V prometni nesreči tovornjaka srbske registracije na hrvaški avtocesti nedaleč od Okučanov v Zahodni Slavoniji so umrli najmanj štirje ljudje, je potrdila hrvaška policija. V tovornjaku, ki se je iz še neznanega razloga prevrnil, je bilo tudi najmanj 17 poškodovanih. Med ranjenimi je bilo najmanj 11 državljanov Sirije.Nesreča se je zgodila nekaj po 3. uri zjutraj, ko se je na severnem delu avtoceste med Zagrebom in hrvaško-srbsko mejo prevrnil vlačilec s polpriklopnikom, ki je prevažal bale sena. Tovornjak je vozil 43-letni državljan Srbije.V nesreči so umrle štiri osebe, 17 je poškodovanih in so jih oskrbeli v bolnišnicah v Slavonskem Brodu, Novi Gradiški in Pakracu, je povedal državni tožilec iz Slavonskega Brodaza lokalni novičarski portal SBplus.hr. Informacij, da so med umrlimi in poškodovanimi begunci, po poročanju portala ni želel ne potrditi ne zanikati.Portal navaja, da so priče dogodka povedale, da gre za begunce. Ko so prispeli na kraj dogodka, so slišali krike in klice na pomoč poškodovanih, še piše SBplus.V bolnišnici v Novi Gradiški so oskrbeli 11 ljudi, ki so se predstavili kot državljani Sirije. Med njimi je šest huje poškodovanih, en človek pa je življenjsko ogrožen. V slavonskobrodski bolnišnici so sprejeli štiri mlajše osebe s hujšimi poškodbami, a je njihovo stanje stabilno, so po pisanju portala potrdili zdravniki. Med poškodovanimi so tudi otroci.Hrvaška policija je zaenkrat potrdila, da so bili umrli in ranjeni v tovornem delu vozila. Po sklenjeni preiskavi bodo javnost obvestili o vseh okoliščinah dogodka, je sporočila brodsko-posavska policijska uprava.Avtocesta med Zagrebom in hrvaško-srbsko mejo je zaradi nesreče zaprta v obe smeri med odcepoma Novska - Okučani, je sporočil Hrvaški avtoklub (HAK).