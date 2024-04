V Rusiji in Kazahstanu zaradi poplav evakuirali več deset tisoč ljudi

V Rusiji in Kazahstanu se še naprej spopadajo z najhujšimi poplavami v zadnjih desetletjih, h katerim so v veliki meri pripomogle visoke temperature ter posledično taljenje snega in ledu. Doslej so iz ogroženih območij v obeh državah evakuirali že več deset tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poplave so prizadele predvsem severozahod Kazahstana ter obmejne ruske regije Orenburg, Tjumen in Kurgan, kjer so oblasti razglasile izredne razmere in prebivalce pozvale k evakuaciji.

Po podatkih kazahstanskega ministrstva za izredne razmere so zaradi poplav doslej evakuirali 96.472 ljudi, od tega 31.640 otrok. Prisilne evakuacije pa so začeli tudi v mestu Petropavlovsk na severu države, ki se mu bliža poplavni val. Oblasti sicer poudarjajo, da narasle reke za zdaj ne ogrožajo milijonske prestolnice Astana.

Orenburg FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

V ruski regiji Orenburg so medtem evakuirali več kot 7700 ljudi, pod vodo pa je okoli 12.800 stanovanjskih objektov.

Gladina reke Ural v bližini mesta Orenburg s približno pol milijona prebivalci se je v zadnjih 24 urah dvignila za 81 centimetrov. V jutranjih urah je tako bila okoli 9,78 metra, kar je precej nad kritično ravnjo 9,3 metra.

»Po napovedih strokovnjakov se bo gladina reke danes dvignila za še 30 do 70 centimetrov,« je na telegramu opozorila mestna uprava. V mestu bi sicer danes poplave lahko dosegle vrhunec.

Iz Kremlja so medtem sporočili, da ruskega predsednika Vladimirja Putina nenehno obveščajo o razmerah, a da predsednik ne namerava obiskati poplavnega območja.