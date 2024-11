V ruskem raketnem napadu na policijsko postajo v Harkovu prek 45 ranjenih

Število ranjenih v petkovem ruskem raketnem napadu na policijsko postajo v Harkovu je naraslo na 46, so danes sporočile oblasti v drugem največjem mestu v Ukrajini. Med ranjenimi je 36 policistov, eden je umrl. Medtem je ruska vojska ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla območje Kijeva in več ukrajinskih regij.

Policijsko postajo v Harkovu naj bi zadeli najmanj dve ruski raketi S-400. Po podatkih oblasti v drugem največjem ukrajinskem mestu je bilo v napadu ranjenih 46 ljudi, od tega 36 policistov, en reševalec in devet civilistov. En policist je bil ubit.

Harkov je v zadnjem času pogosto tarča ruskih napadov. V četrtkovem napadu sta bila v mestu ubita najmanj dva človeka, več kot 30 pa jih je bilo ranjenih.

Ruska vojska je medtem ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla območje Kijeva, regijo Sumi na severovzhodu ter osrednji regiji Kirovgrad in Poltava. Droni so po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v različnih delih Kijev povzročili škodo in zahtevali žrtve, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah župana Vitalija Klička sta bili v prestolnici ranjeni najmanj dve osebi. V mestu je izbruhnilo tudi več požarov. Skupno je sicer Rusija po podatkih ukrajinske vojske ponoči nad Ukrajino poslala 71 dronov, 39 so jih sestrelili.

Medtem so v južnem mestu Herson izpod ruševin po ruskem obstreljevanju potegnili mrtvo žensko, je sporočil guverner istoimenske regije Oleksandr Prokudin. Štirje ljudje so bili ranjeni, med njimi trije otroci.

Rusija med nadaljevanjem napadov na Ukrajino počasi, toda vztrajno napreduje na vzhodni fronti, kjer ukrajinska obramba vse bolj peša. Danes je obrambno ministrstvo v Moskvi sporočilo, da so ruske sile na vzhodu zavzele še dve vasi, in sicer eno v regiji Doneck in eno v regiji Harkov, blizu meje z regijo Lugansk.