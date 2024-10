Ukrajinski generalmajor Dmitro Marčenko je dejal, da obramba v regiji Doneck razpada. »Ne razkrivam nobene vojaške skrivnosti, če povem, da se nam fronta sesuva,« je dejal Marčenko, ki razlog vidi v pomanjkanju orožja in streliva ter izčrpanosti vojakov. Intenzivni spopadi potekajo zlasti v regijah Harkov in Doneck.

Marčenko, ki si je pridobil ugled zlasti z vodenjem obrambe regij Mikolajiv in Herson na jugu Ukrajine v začetku vojne, je v ponedeljkovem intervjuju povedal, da se je obramba na vzhodni fronti v bližini Donecka v praksi sesula, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusi osvajajo kilometer za kilometrom

Kot razlog je navedel zlasti pomanjkanje orožja in streliva ter premajhno število vojakov. »Vojaki so utrujeni. Ne morejo braniti frontne črte, na kateri so nameščeni,« je dejal Marčenko. Po njegovi oceni je za nastali položaj odgovorno tudi slabo vodenje.

Spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami so bili sicer v torek posebej intenzivni v okolici mesta Kupjansk v severovzhodni regiji Harkov in v regiji Doneck na vzhodu. V celem dnevu se je na fronti skupno zvrstilo 158 spopadov, je v večernem poročilu navedel generalštab ukrajinske vojske.

Ruska vojska je danes sporočila, da je prevzela nadzor nad vasjo Kruglijakivka v regiji Harkov, kjer Rusi že več mesecev stopnjujejo pritisk na fronti. V regiji Doneck so medtem prizadevanja ruskih sil usmerjena zlasti na območje industrijskega mesta Kurahove, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hrvaška Ukrajini tanke v zameno za nemške leoparde

Rusija je ponoči z brezpilotniki znova napadla tudi Kijev in ranila devet ljudi. To je bil 19. napad na ukrajinsko prestolnico v tem mesecu, je danes na omrežju Telegram sporočila ukrajinska vojska. V enem od zahodnih predelov mesta so ostanki sestreljenega drona padli na večnadstropno zgradbo in zanetili požar.

Iz regij Herson, Harkov in Sumi so lokalne oblasti danes poročale o treh smrtnih žrtvah ruskega obstreljevanja.

Ruske sile so sicer oktobra skupno zavzele 478 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja, kaže analiza AFP, ki temelji na podatkih Inštituta za preučevanje vojne (ISW) s sedežem v ZDA. Šlo naj bi za največjo ozemeljsko pridobitev ruskih sil v enem mesecu od marca 2022.