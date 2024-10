V ruskih napadih na Dnipro in Kijev več mrtvih in ranjenih

V ruskem raketnem napadu na mesto Dnipro v osrednjem delu Ukrajine so bili v petek zvečer ubiti trije ljudje, med njimi otrok, 19 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadu z dronom na stanovanjsko zgradbo v prestolnici Kijev pa sta bila ubita dva človeka, ranjenih je najmanj pet ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ruskem napadu na Dnipro je bilo poškodovanih več stanovanjskih zgradb in zdravstvena ustanova, je sporočil tamkajšnji guverner Sergij Lisak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ranjenih je najmanj pet ljudi. FOTO: Tanya Dzafarowa/AFP

Po poročanju medijev so bili tarča napada več delov mesta. Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo prebivalce in reševalne ekipe pred porušenimi hišami in poškodovanim objektom zdravstvene ustanove.

V Kijevu je ruski dron v petek zadel stolpnico, pri čemer je izbruhnil požar. Umrl je en človek, pet je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Župan Kijeva Vitalij Kličko je pozneje sporočil, da je bila v napadu ubita najstnica.

Vodja vojaške uprave Kijeva Sergij Popko je dejal, da so iz stolpnice v zahodnem delu mesta evakuirali več kot 100 ljudi.