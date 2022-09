V silovitem potresu na Papui Novi Gvineji več mrtvih in ranjenih

Severne predele Papue Nove Gvineje je davi prizadel silovit potres z magnitudo 7,6. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na lokalne oblasti te otoške države v Tihem oceanu, je umrlo najmanj pet ljudi, številni pa so ranjeni. Močan potres z magnitudo 6,1 je danes stresel tudi območje pred zahodno obalo indonezijske Sumatre.

Žarišče potresa na Papui je bilo okoli 70 kilometrov od mesta Kainantu na globini 60 kilometrov, je sporočil ameriški institut za geološke raziskave USGS.

Potres je sprožil številne zemeljske plazove ter močno poškodoval stavbe in ceste v severnem delu otoka, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Potres je sprožil številne zemeljske plazove ter močno poškodoval stavbe in ceste v severnem delu otoka, navaja francoska tiskovna agencija AFP. FOTO: AFP

Po navedbah poslanke Kessy Sawang sta najmanj dva človeka umrla v odročnih gorskih vaseh, še štiri pa so z omenjenega območja prepeljali v bolnišnice v kritičnem stanju. Kot je dodala, je eno od tamkajšnjih vasi zasul velik zemeljski plaz.

V bližnjem rudniku pa so v potresu umrli trije rudarji, so sporočili iz premogovnika.

Bojijo se, da je na območju hribovja Finisterre več ljudi pokopanih pod ruševinami. Potres so močno čutili tudi v skoraj 500 kilometrov oddaljeni prestolnici Port Moresby.

Papua Nova Gvineja obsega vzhodni del otoka Nova Gvineja in okoliške otoke v jugozahodnem Tihem oceanu, severno od Avstralije in zahodno od Salomonovih otokov. Leži v tihomorskem območju, znanem tudi kot Ognjeni obroč, kjer so pogosti močni potresi.

Zgodaj davi je močan potres stresel tudi otočje Mentawai zahodno od Sumatre, pri čemer je bil poškodovan najmanj en človek. Potres na globini 27 kilometrov je imel magnitudo 6,1.