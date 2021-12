V Splitu poplavljene ulice, pod vodo več avtomobilov

Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina je najhuje v Splitu, kjer so poplavljene številne ulice, pod vodo je ostalo tudi več avtomobilov. Po podatkih hrvaške avto-moto zveze Hak so poplavljene tudi številne druge ceste v Dalmaciji, nekatere so zaprte. Opozarjajo še na meglo in možne so nanose peska, zlasti na Jadranski magistrali.

Po podatkih portala Dalmacija danas je v Splitu od noči padlo že 47 litrov padavin, od tega samo med pol deveto in pol deseto dopoldne kar 36 litrov.

Hrvaški meteorologi sicer napovedujejo, da se bo popoldne dež ponekod spremenil v sneg, padavine pa bodo trajale še ves dan.

Več hiš in cest je pod vodo tudi na jugu Hercegovine blizu meje s Hrvaško, zlasti na območju Čapljine, pa tudi v Mostarju.