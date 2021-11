V Srbiji protestniki blokirali več prometnic

Protestniki so danes popoldne začasno blokirali več prometnic v Srbiji, med drugim avtocesto Beograd-Niš. Protestirali so proti spremembam zakonov o razlastitvi ter o referendumu in ljudski iniciativi, ki bodo po njihovem mnenju olajšale investicijo Ria Tinta v rudnik litija na zahodu Srbije, ki da bo okoljsko sporna.

Protestniki so na poziv več okoljskih organizacij zgodaj popoldne po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug v Beogradu blokirali avtocesto pri Sava Centru, a se nato pred policijo umaknili in promet je bil sproščen. V Novem Sadu so blokirali most Duga, ceste so blokirali med drugim tudi v Čačku, Šabcu in Kragujevcu.

Prišlo je do več incidentov, policija v Beogradu ni uporabila sile, v Novem Sadu je več protestnikov priprla, je poročal Radio Slovenija. V Šabcu je po poročanju Tanjuga prišlo do spopada med dvema skupinama - med protestniki in med tistimi, ki so bili z avtobusi namenjeni na kongres Srbske napredne stranke v Beograd.

Vlada in predsednik trdita nasprotno

Protestniki so po poročanju radia prepričani, da sta zakona namenjena olajšanju investicije avstralsko-britanskega rudarskega velikana Rio Tinto v rudnik litija v kraju Loznica na zahodu Srbije, ta pa da bi pomenil ekološko katastrofo.

Srbska vlada in srbski predsednik Aleksandar Vučić trdita, da spremembe zakonov niso povezane z načrtovano investicijo Ria Tinta, ampak z infrastrukturnimi projekti, predvsem gradnjo cest, je poročal Radio Slovenija.

Predsednica srbske vlade Ana Brnabić je po poročanju Tanjuga je blokado prometnic označila za destrukcijo in fašizem. Poudarila je, da organizatorji protestov zasledujejo le politiko popolnega uničenje vsega, kar je vredno, in vsega, kar delamo v Srbiji, da bi bilo vsem bolje.

V primeru, da bo predsednik Vučić spremembe zakonov podpisal, protestniki napovedujejo nove, še bistveno daljše blokade, čeprav se organizatorji zavedajo, da jim zaradi zapiranja cest, tudi mednarodnega koridorja 10, grozijo ovadbe, je poročal Radio Slovenija.