Srednješolec naročil orožje za strelski pohod

Precej nenavadno sporočilo je prišlo danes z generalne policijske uprave, in sicer so skopo pojasnili, da bodo na novinarski konferenci ob 15. uri predstavili dosedanje ugotovitve zelo intenzivne kriminalistične preiskave, v kateri sta slovenska policija in ameriški varnostni organi preprečili izvedbo načrtovanih umorov z orožjem.



Da gre za izredno občutljivo zadevo, pove že podatek, da iz policijskih krogov ne »uidejo« niti neuradne informacije. Predvsem zaradi zaščite tako storilca kot potencialnih žrtev in ustanove, kjer naj bi se napad zgodil. Nekaj podrobnosti bodo, kot rečeno, razkrili le na novinarski konferenci.



A kot smo le izvedeli, je gorenjski srednješolec (gre za polnoletno osebo) prek tako imenovanega temnega spleta (Darknet) že naročil orožje za izvedbo strelskega pohoda, menda na eni od gorenjskih srednjih šol. Čeprav je za temni splet značilna precejšnja anonimnost, kar preiskovalcem otežuje pregon hujše oblike kriminalitete, so to zaznali ameriški preiskovalni organi in obvestili slovensko policijo. Stekla je intenzivna preiskava, ki je obrodila sadove in verjetno preprečila hudo tragedijo.



Prvi je sicer o tem, da gre za gorenjskega srednješolca, ki je načrtoval poboj, poročal že Večer.



V kateri fazi so bile priprave na strelski pohod, ni znano, a vse kaže, da je bila namera storilca zelo resna. Storilec naj bi imel tudi določene težave, kakšne, pa ni znano.

