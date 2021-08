V strelskem napadu v Plymouthu pet žrtev, mrtev je tudi napadalec

Plymouth na jugozahodu Anglije je bil včeraj prizorišče strelskega napada, v katerem je izgubilo življenje pet ljudi, med njimi otrok. Mrtev je tudi napadalec, poroča Reuters. Britanski policisti in zastopnik parlamenta iz Plymoutha Johnny Mercer so sporočili, da napad nima terorističnega ozadja.



Policisti so se skupaj z drugimi službami za nujne primere in reševalci odzvali na poročila o strelih v stanovanjski soseski v bližini dokov v obmorskem Plymouthu, ki se nahaja v Devonu. Zaenkrat ni jasno, kako so bile povezane žrtve in storilec, policisti so sporočili tudi, da morebitnih storilcev, ki bi bili na begu, ni.



Na kraju incidenta so policisti odkrili dve mrtvi ženski in tri mrtve moške, prav tako je umrla ženska, ki so jo uspeli prepeljati v bolnišnico. Za vse so bili usodni streli.



Notranja ministrica Priti Patel je napad označila kot šokanten in dejala, da so njene misli s prizadetimi, a ni razkrila dodatnih podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: