V trčenju dveh vlakov umrli trije ljudje, več kot 30 ranjenih

Na jugozahodu Češke sta danes trčila potniška vlaka, pri čemer so po navedbah policije in reševalcev tri osebe umrle, več kot 30 pa je ranjenih, od tega jih je deset v hujšem ali kritičnem stanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Nesreča se je zgodila okoli 8. ure v vasi Milavče pri mestu Domažlice, nedaleč od meje z nemško Bavarsko. Trčila sta hitri vlak, ki je prihajal iz Münchna in je bil na poti v Prago, ter navaden potniški vlak, t. i. RegioShark, med Plznom in Domažlicami. Po prvih informacijah naj bi hitri vlak prevozil signal za ustavitev.V trčenju sta umrla oba strojevodja in potnica.Na prizorišče je po nesreči pohitelo več deset reševalcev, pa tudi štirje reševalni helikopterji in več reševalnih avtomobilov, ki so ranjene prevažali v bolnišnice. Pomoč je prišla tudi iz Nemčije. Območje pa je obiskal češki minister za promet, ki je pohvalil prvi odziv reševalcev.Preiskava nesreče bo predvidoma trajala več mesecev.V podobni železniški nesreči julija lani na Češkem so umrli trije ljudje, več deset je bilo ranjenih. Nesreče čeških vlakov so sicer po poročanju dpa relativno pogoste, pogosto pa so zanje krivi zastareli varnostni sistemi.