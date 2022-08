V trčenju vlakcev smrti poškodovanih 30 ljudi

V trčenju dveh vlakcev smrti v zabaviščnem parku Legoland v bližini mesta Günzburg na Bavarskem je bilo danes poškodovanih več kot 30 ljudi, od tega dva huje. Do nesreče naj bi prišlo, ko je eden od vlakcev zaviral, nakar je vanj trčil drug vlakec, vendar za zdaj po poročanju britanskega BBC ni jasno, kaj je nesrečo povzročilo.

Tiskovni predstavnik tamkajšnje policije je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sprva dejal, da je bilo v nesreči poškodovanih devet ljudi, na kraj nesreče pa so napotili vse reševalne enote parka. Po navedbah BBC so tja napotili tudi tri helikopterje.

Nesreča se je zgodila, ko je eden od vlakcev smrti zaviral, nakar je vanj trčil drug vlakec. Poškodovani so med drugim utrpeli modrice in odrgnine, je po navedbah dpa še sporočila nemška policija. Do trka vlakcev je prišlo na vstopnem območju za vlakec smrti po imenu Ognjeni zmaj, ki vozi s hitrostjo do 29 kilometrov na uro.

V nepovezanem dogodku minuli teden je v drugem zabaviščnem parku v Nemčiji umrla 57-letna ženska, potem ko je med vožnjo padla iz vlakca, še navaja BBC.

Park Legoland v Günzburgu, ki leži približno 100 kilometrov zahodno od Münchna, je sicer eden od desetih tovrstnih tematskih parkov na svetu in edini v Nemčiji.