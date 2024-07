V Veliki Britaniji prijeli osumljenca za trojni umor

Britanska policija je po obsežni iskalni akciji uspela ujeti pobeglega 26-letnega osumljenca za trojni umor, ki naj bi v torek zvečer v kraju Bushey blizu Watforda s samostrelom ubil hčerki in ženo nekdanjega policista ter radijskega komentatorja konjskih dirk Johna Hunta. Preiskava po navedbah britanskega BBC sicer še poteka.

Številni oboroženi policisti so ob pomoči helikopterjev osumljenca iskali na območju Enfielda na severnem obrobju Londona, od koder prihaja. Na koncu so ga našli poškodovanega, prijeli so ga brez strelskega obračuna in mu priskrbeli zdravniško pomoč.

Obsežno iskalno akcijo so sprožili po tem, ko je 26-letnik v torek zvečer v Busheyju resno poškodoval 61-letno Karen Hunt in njeni hčeri, 28-letno Hannah in 25-letno Louise. Vse tri so zaradi hudih poškodb umrle že na kraju incidenta. Gre za družino Johna Hunta, nekdanjega policista in komentatorja konjskih dirk na radiu BBC Five.

Predstavnica policije Justine Jenkins je pojasnila, da preiskava poteka hitro. »Po obsežni iskalni akciji smo našli osumljenca, v zvezi s preiskavo pa trenutno ne iščemo nikogar več,« je dodala.

Osumljenec je nekdanji vojak; žrtve so umrle zaradi ran od samostrela. FOTO: Hertfordshire Police Via Reuters

Osumljenec Kyle Clifford je po poročanju britanskih medijev nekdanji vojak, vendar je oborožene sile po krajšem obdobju služenja zapustil leta 2022. Po navedbah policije je napad izvedel s samostrelom, ne izključujejo pa možnosti, da je bilo uporabljeno tudi drugo orožje.

V Busheyju medtem danes poteka žalovanje za žrtvami, umor pa bo po navedbah BBC v majhni skupnosti pustil velik pečat. Sožalje svojemu kolegu so izrazili tudi Huntovi sodelavci na BBC, ki so novico o tragičnem dogodku označili za »popolnoma uničujočo« in mu obljubili pomoč.

Ministrica za notranje zadeve Yvette Cooper se je prav tako z obžalovanjem odzvala na tragični dogodek in prek svoje tiskovne predstavnice sporočila, da podrobno spremlja primer in preučuje možnosti za morebitno zaostrovanje zakonodaje, ki omogoča posedovanje samostrelov.