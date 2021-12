09.38 V četrtek potrdili 1323 okužb, delež pozitivnih 26,2-odstoten

Ob 5050 PCR testih so včeraj potrdili 1323 okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 26,2-odstoten. Poleg tega so opravili še 58.631 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 23.929 primerov okužb, 14-dnevna incidenca znaša 1135, sedemdnevno povprečje pa 1507.

09.21 Predsednik OKS poziva k nadaljevanju spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec je pozval vse udeležence športnih aktivnosti k nadaljevanju spoštovanju ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, da bi šport ostal še naprej odprt. Po podatkih inšpektorata za šport namreč ugotavljajo, da se vedno ne spoštujejo vsi predpisani ukrepi, so sporočili iz OKS. »Športna sfera je do sedaj že večkrat pokazala, da zmore natančno, dosledno in disciplinirano slediti usmeritvam strokovnjakov na poti do zajezitve epidemije covida-19, zato vas pozivam, da ponovno stopimo skupaj, saj je za ohranitev možnosti športnega udejstvovanja ključnega pomena, da se vsi segmenti športa v teh razmerah obnašamo skrajno odgovorno,« je Gabrovec zapisal v pismu, ki ga je poslal OKS.

Po podatkih inšpektorata za šport so pri nespoštovanju ukrepov problematične športne prireditve s prisotnostjo gledalcev. »Bolj kot se premikamo po tekmovalnih sistemih navzdol na tekmovanja nižje ravni, večkrat je bilo zaznano neupoštevanje predpisanih ukrepov. Ob tem seveda tudi določene večje mednarodne prireditve niso bile izjema,« je navedel predsednik slovenskega olimpijskega gibanja.

08.27 Azijske borze zaradi omikrona in ameriške inflacije v rdečem

Tečaji delnic na azijskih borzah so se danes obarvali rdeče. Gibanja so tako sledila tistim iz četrtka na newyorških borzah. Slaba volja vlagateljev je v prvi vrsti posledica tveganj, ki jih predstavlja širjenje koronavirusne različice omikron v Evropi in ZDA pa tudi verjetnega zaostrovanja denarne politike v ZDA.

07.20 Omikron bi se lahko v Angliji razširil hitreje kot v Južni Afriki

Primeri različice omikron bi se lahko širili še hitreje v Angliji kot v Južni Afriki, je dejal višji znanstveni svetovalec John Edmunds, ki je opozoril, da je ta različica »zelo huda ovira« za upanje, da bi pandemijo spravili pod nadzor, piše britanski Guardian. Profesor Edmunds, epidemiolog na londonski šoli za higieno in tropsko medicino ter član vladne znanstvene svetovalne skupine za nujne primere (Sage), je dejal, da ukrepi načrta B, ki jih je napovedal premier, »absolutno niso pretirana reakcija«, tudi če se je okužba s to različico izkazala za blažje od trenutne prevladujoče različice. Edmunds je na spletnem seminarju Royal Society of Medicine v četrtek povedal, da je »zelo verjetno« v skupnosti veliko več primerov okužbe z različico omikron, kot jih je potrdilo testiranje, in da naj bi se številke v prihodnjih tednih povečale. Agencija Združenega kraljestva za zdravstveno varnost je v četrtek odkrila nadaljnjih 249 primerov omikrona, kar je skoraj dvakrat več, kot je bilo objavljeno dan prej, s čimer je skupno število v Združenem kraljestvu naraslo na 817.

07.00 Singapur poroča o prvem primeru lokalnega prenosa omikrona

Singapur je odkril svoj prvi lokalno prenesen primer različice omikron pri članu osebja na letališču mestne države, so sporočile oblasti v četrtek in opozorile, da bo verjetno odkritih še več primerov, poroča Guardian. 24-letna Singapurka, ki dela kot serviserka na letališču, je »morda komunicirala s tranzitnimi potniki iz držav, ki jih je prizadel omikron«, je v izjavi zapisalo ministrstvo za zdravje, navaja Reuters. Preliminarno je bila pozitivna na testiranju za omikron, ki je del rutinskega testiranja za delavce na prvi liniji, je zapisano, sicer pa je polno cepljena in asimptomatska. Drugi primer omikrona, o katerem so poročali v torek, je bil popotnik iz Nemčije. Oba posameznika sta prejela tudi poživitvene odmerke cepiva, so sporočili z ministrstva za zdravje. V Singapurju, ki je bil po prvem valu sicer ena od najuspešnejših držav pri obvladovanju pandemije, so precepili 96 odstotkov svoje upravičene populacije, oblasti pa pozivajo javnost k cepljenju s poživitvenim odmerkom, predvsem zaradi omikrona.

FOTO: Stephane Mahe/Reuters

06.40 V ZDA odobrili poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva za 16- in 17-letnike

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v četrtek odobrila izredno uporabo poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 podjetij Pfizer/Biontech pri najstnikih, starih 16 in 17 let. Za starejše je poživitveni odmerek že odobren. Nekaj ur kasneje je enak korak naredil tudi Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Odločitev je bila sprejeta, potem ko je Pfizer poročal, da poživiteni odmerek skupaj s prejšnjimi nudi zaščito tudi pred različico koronavirusa omikron. »Cepljenje in poživitveni odmerek ostajata skupaj z drugimi preventivnimi ukrepi, kot so nošenje mask ter izogibanje večjim množicam in slabo prezračenim prostorom, najboljši način za boj proti covidu-19,« je dejala vršilka dolžnosti komisarke FDA Janet Woodcock.

FOTO: Rodger Bosch/AFP

FDA je sklenila, da koristi poživitvenega odmerka v času, ko število okužbe s koronavirusom spet narašča, odtehtajo morebitna tveganja za izjemno redke stranske učinke. Podobno je menila tudi direktorica CDC Rochelle Walensky. S cepivom, ki ga je Pfizer razvil skupaj s podjetjem Biontech, v ZDA že cepijo tudi otroke, starejše od pet let. Doslej so jih cepili okrog pet milijonov. V ZDA so doslej z dvema odmerkoma Pfizerja in Moderne ter enim odmerkom Johnson & Johnsona cepili okrog 200 milijonov ljudi, od tega skoraj pet milijonov, starih 16 in 17 let.