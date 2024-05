V zrušenju lokala na Majorki mrtvi in ranjeni, več je življenjsko ogroženih

V zrušenju restavracije v mestu Palma de Mallorca so v četrtek zvečer umrli najmanj štirje ljudje, najmanj 16 so jih prepeljali v bolnišnico, med njimi jih je več življenjsko ogroženih. Po navedbah tamkajšnjih gasilcev so med prizadetimi večinoma tuji državljani srednjih let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri smrtnih žrtvah gre po navedbah majorških oblasti za moškega in tri ženske, ena od teh je bila zaposlena v lokalu. Med 16 poškodovanimi jih je sedem v kritičnem stanju, ostalih devet pa huje poškodovanih. Državljanstva žrtev zaenkrat niso razkrili.

FOTO: Jaime Reina/AFP

V času nesreče polna restavracija

Nesreča na med turisti priljubljenem balearskem otoku Majorka se je zgodila tik ob plaži. Stavba lokala Medusa Beach Club se je zrušila okoli 20.30 po lokalnem času, ko je prvo nadstropje skupaj s teraso padlo do kleti. Restavracija je bila v času nesreče polna, saj jih je bilo veliko na večerji. Po oceni gasilcev se je stavba verjetno zrušila zaradi preobremenitve prvega nadstropja.

Gasilci so davi med ruševinami še iskali morebitne žrtve. Tiskovni predstavnik policije je sicer za dpa dejal, da zelo verjetno pod ruševinami ni več ljudi, a bodo iskalno akcijo preventivno nadaljevali še nekaj ur.

FOTO: Jaime Reina/AFP

Tridnevno žalovanje

Španski premier Pedro Sanchez je na družbenem omrežju X izrazil sožalje svojcem smrtnih žrtev in poudaril, da pozorno spremlja razvoj dogajanja. Župan glavnega mesta Balearov Jaime Martinez je razglasil tridnevno žalovanje.