Varnostni svet danes o krvavem zatiranju protestov v Burmi

Varnostni svet Združenih narodov naj bi danes razpravljal o razmerah v Burmi, kjer je bilo v nasilju vojaške hunte po državnem udaru ubitih že več kot 500 ljudi. Vse več držav poziva Burmo k umiritvi razmer. Na Zahodu so zaradi položaja zelo zaskrbljeni, k umiritvi razmer pa sta pozvali tudi Kitajska in Rusija.Pritisk in obsodbe dogajanja iz tujine se krepijo, še posebej po zadnji soboti, ko je bilo v najbolj krvavem dnevu doslej v Burmi ubitih več kot sto protestnikov. Skupaj je bilo od začetka vojaškega udara pred dvema mesecema po podatkih lokalnih opazovalcev ubitih že več kot 500 ljudi. Dejanska številka je verjetno še bistveno višja, opozarja lokalno burmansko Združenje za politične zapornike (AAPP).Svetovne sile zahtevajo vrnitev izvoljenih civilnih oblasti in izpustitev njihovih voditeljev zna čelu. Generalni sekretar ZNje pozval k vzpostavitvi enotne svetovne fronte proti burmanski vojaški hunti, obsodil nasilno zatiranje protestov in pozval vojaško hunto v Burmi k »resni demokratični tranziciji«.Hunte v Burmi ne podpira nobena od stalnih članic VS ZN. ZDA so v ponedeljek tudi podaljšale prekinitev trgovinskega sporazuma z Burmo iz leta 2013, dokler v državi ne bo obnovljena demokracija. Velika Britanija je zahtevala izredno razpravo na to temo v VS ZN, Francija je nasilje v Burmi obsodila kot nesprejemljivo, Kitajska pa je obe strani pozvala k umiritvi razmer. Tudi Rusija je v ponedeljek izrazila zaskrbljenost zaradi vse večjega števila civilnih žrtev v Burmi.ZDA, Velika Britanija in Evropska unija so proti vojaški hunti v Burmi uvedle tudi sankcije, ves diplomatski pritisk pa za zdaj burmanskih generalov ni prepričal, da bi popustili svoj pritisk na protestnike.