Vatikanski sodni proces stoletja

Papež Frančišek praznuje 87. rojstni dan. Dokaj pri močeh, s celo vrsto načrtov za prihodnje leto, tudi z odločitvijo, da hoče biti pokopan zunaj obzidja, v baziliki Marije Snežne. Za vatikanskim obzidjem so mu za rojstni dan pripravili prav posebno darilo. Po več kot dveh letih zelo napornega sodnega procesa so prvič obsodili nekoga s kardinalskim činom, zraven pa njegovih osem posvečenih in civilnih sodelavcev. Kardinal Giovanni Angelo Becciu bo šel za zapahe za pet let in pol, če bo sodba po drugostopenjskem in kasacijskem sodišču še obveljala.