Več konsenza o krizi zaradi podnebja, manj o Ukrajini

Podnebne spremembe, ruska agresija na Ukrajino, aktualna in morebitne prihajajoče pandemije ter draginja so največji izzivi, s katerimi se spopada svet, je potrdila obsežna javnomnenjska raziskava nevladne organizacije Open Society Foundations. Anketa, ki je bila objavljena pred začetkom zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov prihodnji teden, je vključila več kot 21.400 ljudi iz 22 držav, Slovenije ni bilo med njimi.

V eni največjih tovrstnih nadnacionalnih študij od februarskega izbruha vojne v Ukrajini 86 odstotkov sodelujočih meni, da podnebna kriza, ki se kaže v vročinskih valovih, sušah, poplavah, kakršnim smo zdaj priča v Pakistanu, in drugih ekstremnih vremenskih pojavov že vpliva na življenje ljudi. Ob tem ni presenetljivo, da so podnebne spremembe kot enega treh ključnih globalnih problemov navedli skoraj v vseh sodelujočih državah. Edini izjemi sta bili Savdska Arabija in Egipt, ki bo novembra letos v Šarm el Šejku gostil podnebno konferenco COP27.