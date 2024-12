Več občin v BiH zaradi snega razglasilo stanje naravne nesreče

V občinah Teočak, Srebrenik, Gradačac in Gračanica v Bosni in Hercegovini so zaradi obilnega sneženja razglasili stanje naravne nesreče. Nekateri deli občin so ostali brez elektrike zaradi okvar na daljnovodih. Zaradi sneženja so lokalne oblasti stanje naravne nesreče razglasile tudi za več delov Banjaluke.

Večina Lukavca, Tuzle, Srebrenika, Sapne, Živinic, Gračanice in Gradačca je brez elektrike zaradi okvar na 76 daljnovodih, ki oskrbujejo ta mesta, je sporočila civilna zaščita. Opozorila je na neugodne vremenske razmere in dodala, da ceste plužijo po prioritetah.

Številni predeli Gračanice so brez elektrike že 36 ur, deli občine Kladanj pa celo več kot 48 ur. V slednji so zaradi zapadlega snega številne ceste neprehodne, poroča bosanski portal televizije N1.

Zaradi sneženja so izredne razmere danes razglasili tudi za več skupnosti na območju Banjaluke. Kot je sporočila mestna uprava, bodo organi »angažirani in v celoti zagnani za čim učinkovitejšo odpravo posledic naravne nesreče, ki jo je povzročilo sneženje«.

Izredne razmere bodo trajale, dokler bo potrebno izvajanje ukrepov zaščite in reševanja ter sanacije posledic obilnega sneženja, so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug še dodale mestne oblasti.

Po napovedih vremenoslovcev bo v Bosni in Hercegovini snežilo vse do vikenda.