Vse fronte socialista Pedra Sáncheza

Ko je januarja 2020 španski premier Pedro Sánchez pred kraljem Filipom VI. prisegel za svoj drugi mandat, se je s suverenom zapletel v kratek pogovor o zahtevnem iskanju podpore za svoje imenovanje. »Bolečina se začne kasneje,« naj bi mu takrat dejal monarh in nakazal, da bo vladanje še težji zalogaj, kot je bila pot do položaja. A če je to veljalo za njegovo zadnje zakonodajno obdobje, je opozorilo prvega med enakimi še toliko bolj relevantno za mandat, ki ga je 51-letni socialist začel pred dobrim tednom.