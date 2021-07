Več tisoč gostov bo danes zvečer pospremilo spajanje mostu na Pelješac

Djuro Mihalić, glavni nadzorni inženir IGH. FOTO: Jure Eržen/Delo

Infrastrukturni projekt kitajskega CRBC - China Road and Bridge Corporation in podjetja Hrvatske ceste. Soavtor mostu je slovenski projektant Marjan Pipenbaher. FOTO: Jure Eržen/Delo



Zakaj je most tako pomemben za Hrvaško?

Most na Pelješki most bo končan pred prihodnjo poletno sezono.

Hrvaški »projekt vseh projektov« bo danes končno povezan s postavitvijo 165. segmenta jeklene konstrukcije. 2,4 kilometra dolg most od Komarne do Brijeste bo povezal hrvaško ozemlje v eno celoto, čezenj pa bo mogoče v Dubrovnik priti bistveno hitreje, in ne več kot zdaj čez ozemlje Bosne in Hercegovine.Osrednja slovesnost, na kateri pričakujejo na tisoče ljudi, bo pozno zvečer, med 23. uro in polnočjo, na gradbišču Brijesta na polotoku Pelješac.Most, ki se bo vzpenjal čez Malostonski zaliv, bo dolg 2,4 kilometra, Hrvati pa bodo zanj odšteli 525 milijonov evrov. Hrvaška politika si želi, da bi bil most končan pred naslednjo turistično sezono.Za Hrvaško je most na Pelješac eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov. Poldrugo desetletje po podpisu prve pogodbe o gradnji pa naj bi se zdaj uresničile sanje in obljube o združitvi juga Hrvaške s kopenskim delom. Most bi moral biti že nekajkrat zgrajen, po prvotnih načrtih že leta 2012, vendar je zaradi novih in novih projektov, ki so jih na koncu zavrgli ali spravili v predal, vse ostalo le pri željah.»Pelješki most je najpomembnejši in največji infrastrukturni projekt, ki ga trenutno izvajamo na Hrvaškem. Veseli me, da smo vsak dan bliže njegovi uresničitvi. Z njim bo naša država po 300 letih končno povezala svoje ozemlje. Danes je naša vlada dosegla dolgo želene sanje, ki so se jim mnogi hoteli odreči,« je za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal minister za pomorstvo, promet in infrastrukturoProjekt pa ne vključuje le 2,4 kilometra dolgega mostu, ampak tudi dostopno cesto čez polotok Pelješac in stonsko obvoznico. Gre za odsek, dolg več kot 30 kilometrov, ki vključuje povsem novo traso, na kateri potekajo dela na dveh viaduktih, treh mostovih in štirih predorih, od katerih je predor Debeli Brijeg peti najdaljši predor na Hrvaškem. Do zdaj so na gradbišču izvrtali tri od štirih predorov, tempo del pa je po besedah hrvaškega ministra za pomorstvo, promet in infrastrukturo Butkovića zadovoljiv. »Pričakujemo, da bodo dovozne ceste dokončane poleti prihodnje leto,« je še dejal.