Večni poraženec noče priznati še enega poraza

V nadaljevanju preberite:

Kenijska volilna komisija (IEBC) je v ponedeljek pozno popoldne – sicer z dvourno zamudo in ne v polni zasedbi – za zmagovalca predsedniških volitev razglasila 55-letnega Williama Ruta, dosedanjega podpredsednika države. Spopad s 77-letnim Railo Odingo je bil izjemno tesen. Volivci so Rutu namenili 50,49 odstotka glasov, zdaj že petkratnemu poražencu predsedniških volitev pa 48,85 odstotka.

Dan po razglasitvi rezultatov predsedniških volitev, ki so sicer potekale že pred tednom dni, je bilo v Keniji zelo napeto. Poraženec Raila Odinga je namreč, predvidljivo, v celoti zavrnil volilne rezultate in napovedal, da bio za razveljavitev predsedniških volitev uporabil vsa pravna sredstva. Kot vse kaže, se bo njegov tabor pritožil na vrhovno sodišče. Podobno kot pred petimi leti, ko je to zaradi volilne prevare (elektronsko štetje glasov) po valu srditih protestov preklicalo rezultate. Volitve so leta 2017 ponovili, a Odinga na njih iz protesta ni kandidiral. To je njegovemu tekmecu Uhuruju Kenyatti omogočilo gladko zmago in še pet let bivanja v predsedniški palači v središču Nairobija.