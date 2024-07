Veleposlanica: Nova britanska vlada si resnično želi okrepiti odnose z EU

V nadaljevanju preberite:

Po četrtkovih parlamentarnih volitvah se Združeno kraljestvo počasi privaja na novo laburistično oblast. O spremembah, ki jih je oziroma ni prinesla ­menjava vlade, smo se pogovarjali z britansko­ veleposlanico v Sloveniji Tiffany Sadler, katere mandat se po štirih letih izteka.

Milijoni Britancev so se prejšnji teden udeležili splošnih volitev. O čem so razmišljali, ko so ­izpolnjevali glasovnice?

Ljudje so imeli nekaj časa, da so se pripravili na volitve. Vedeli smo, da bodo volitve letos oziroma vsaj do januarja, zato njihov razpis ni bil presenečenje in mislim, da so vsi imeli čas za razmislek, kaj se jim zdi pri glasovanju pomembno. Mislim, da so si ogledali programe konservativne stranke, laburistov in drugih manjših strank, kot so liberalni demokrati ali Reformna stranka. Preverili so ponudbo in na podlagi tega glasovali. Razplet je bil velika zmaga za laburistično stranko, kar je bila odmevna potrditev politične platforme, ki so jo predstavili v političnem programu. Ta predstavlja precejšnjo spremembo za državo.