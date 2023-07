V nadaljevanju preberite:

»Ljudje vedno vzklikajo, da želijo ustvariti boljšo prihodnost. To ni res. Prihodnost je apatična praznina, ki nikogar ne zanima. Preteklost je polna življenja, zna nas razjeziti, nas provocirati in žaliti, nas izzivati, naj jo uničimo ali znova naslikamo. Edini razlog, zaradi katerega želijo biti ljudje gospodarji prihodnosti, je to, da bi spremenili preteklost.«

Kako jasno je to povedal Kundera. Ko je ruska stran objavila, da je kitajski predsednik Xi Jinping Vladimirja Putina povabil, naj oktobra obišče Peking, sem pomislila: seveda, velike sile ne ustvarjajo prihodnosti. One si zgolj prizadevajo oblikovati novo preteklost.