Veliko evropsko omizje za 44 držav

Ruski napad na Ukrajino in njegove širše posledice so bili glavna tema prvega zasedanja evropske politične skupnosti (EPS) v Pragi. Ali bo iz tega povezovanja 44 evropskih držav nastalo kaj več kot simbolična povezava, še ni jasno. Naslednja zasedanja bodo v Moldaviji, Španiji in Združenem kraljestvu.

Jutri bo v Pragi še neuradni vrh EU, na katerem bodo glavna tema energetska vprašanja. Ker je plin v Aziji in ZDA veliko cenejši, je ogrožena konkurenčnost evropskih podjetij. V evropski komisiji so pripravili svoje predloge, ki med drugim predvidevajo pogovore s prijateljskimi državami, kot so Norveška in ZDA, o znižanju cen plina.