V ponedeljek delež pozitivnih 20-odstoten

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v ponedeljek v Sloveniji opravili 5395 PCR-testov in 47.035 hitrih antigenskih testov ter potrdili 1080 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR-testih je bil 20-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 12.585.Med 1. in 11. aprilom bodo na sodiščih preklicani naroki v zadevah, ki niso nujne, notarji pa bodo poslovali v času uradnih ur po predhodni najavi, ki je lahko pisna, po telefonu ali elektronski pošti. Vstop v notarsko pisarno bo dovoljen po potrditvi termina, je objavljeno na spletni strani ministrstva za pravosodje. Pri vstopu na sodišča ali v notarsko pisarno bo treba dosledno upoštevati ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom. Vlada je v nedeljo po predlogu strokovne skupine sprejela stroge omejitvene ukrepe, s katerimi želi zajeziti širjenje novega koronavirusa. Ukrepi bodo veljali od 1. do vključno 11. aprila. Med drugim bodo zaprte šole, nekatere trgovine, kulturne ustanove, verski objekti, gibanje pa bo omejeno na regijo prebivališča.V Vatikanu velikonočni prazniki in z njimi povezani obredi zaradi pandemije covida-19 že drugo leto zapored potekajo v okrnjeni obliki. Kot so sporočili prejšnji teden, bodo nekateri obredi velikega tedna odpadli, nekatere bodo premaknili na druge lokacije, nekateri pa bodo potekali ob omejeni udeležbi. V baziliki svetega Petra bodo lahko letos na obredih velikega tedna v nasprotju z lani navzoči tudi verniki, a v omejenem številu, so pojasnili v Vatikanu. Velikonočna vigilija na veliko soboto se bo zaradi nočne prepovedi gibanja, ki velja v Rimu, v baziliki svetega Petra začela že ob 19.30. Letos se bodo lahko v nasprotju z lani maše v omejenem številu udeležili tudi verniki, pri čemer bodo morali spoštovati preventivne ukrepe. Lani je vigilija potekala v prazni baziliki ob 21. uri. V baziliki bo papež v nedeljo ob 10. uri daroval tudi velikonočno mašo, ki se bo sklenila s tradicionalnim blagoslovom Urbi et orbi (mestu in svetu).je spomnil, da že drugič praznujemo veliki teden v času pandemije. »Lani smo bili šokirani, letos smo bolj izkušeni,« je dodal in posvaril pred gospodarsko krizo, ki postaja vse zahtevnejša. Že lani je poglavar Katoliške cerkve velikonočno obredje obhajal na prilagojen način, ljudje po vsem svetu pa so mu v večini sledili prek spleta ali televizije. V letih pred tem se je po drugi strani na praznovanje v Rim zgrnilo na tisoče romarjev. Po vsej Italiji bodo sicer ob letošnjih praznikih zaradi tretjega vala epidemije covida-19 znova veljale stroge omejitve tako pri potovanjih kot pri stikih.