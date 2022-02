08.21 Putin: O interesih Rusije ni mogoče pogajati

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes dejal, da je Moskva pripravljena poiskati diplomatske rešitve ob naraščajočih napetostih z Zahodom zaradi Ukrajine. Obenem je poudaril, da se o njenih interesih ni mogoče pogajati, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Naša država je vedno odprta za neposreden in iskren dialog, za iskanje diplomatskih rešitev najzahtevnejših problemov,« je dejal Putin v video nagovoru ob dnevu branitelja domovine, ki je v Rusiji državni praznik. Sočasno je Putin znova izpostavil skrajno mejo za Kremelj in sporočil, da »interesi Rusije in varnost naših državljanov za nas niso predmet pogajanj«.

Putin je govoril, potem ko mu je zgornji dom parlamenta, Svet federacije, v torek soglasno odobril napotitev »mirovnikov« v dve separatistični ukrajinski regiji, ki ju Moskva priznava kot neodvisni, in morda tudi v druge dele Ukrajine. Putin je v video nagovoru čestital ruskim vojakom in dejal, da je prepričan o »profesionalnosti« ruske vojske in o tem, da bodo branili nacionalne interese države. Pohvalil je bojno pripravljenost ruske vojske in dejal, da bo država še naprej razvijala najsodobnejše orožje, poroča AFP.

08.18 Vse več držav uvaja sankcije proti Rusiji in ukrajinskim separatistom

Po ZDA, Evropski uniji in Veliki Britaniji so sankcije zaradi ruskega priznanja separatističnih samooklicanih ukrajinskih republik proti Rusiji uvedle oziroma napovedale tudi Kanada, Avstralija, Japonska in Nova Zelandija. Avstralija in Nova Zelandija sta na pogovor poklicali ruska veleposlanika in jima izrazili nasprotovanje ruskim potezam. Avstralski premier Scott Morrison je ob tem dejal, da za zdaj ruskega veleposlanika ne bodo izgnali iz države, da pa se o tej možnosti pogovarja z voditelji drugih držav, poroča britanski BBC na svoji spletni strani. Opozoril je tudi, da bi Rusija lahko polno invazijo na Ukrajino izvedela v »naslednjih 24 urah« ter ponovil stališče ZDA, da je napad na Ukrajino dejansko že začela.

07.38 Guterres: Moskva mora v celoti spoštovati ustanovno listino ZN

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes pozval Rusijo, naj v celoti spoštuje ustanovno listino ZN in obsodil rusko priznanje »neodvisnosti« dveh separatističnih ukrajinskih regij. »Načela ustanovne listine ZN niso poljuben meni. Države članice so sprejele vsa načela in jih morajo tudi uporabljati,« je Guterres povedal novinarjem. Priznanje neodvisnosti dveh regij na vzhodu Ukrajine s strani Moskve je označil za kršitev ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »To je smrtni udarec za sporazume iz Minska, ki jih je potrdil Varnostni svet ZN,« je dodal Gutteres, pri čemer se je skliceval na sporazume za mirno rešitev konflikta na vzhodu Ukrajine. Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek napovedal, da bo vojska vzpostavila mirovno misijo na ozemljih v ukrajinski regiji Donbas, ki so že pod nadzorom separatistov, ki jih podpira Moskva.

06.49 ZDA še niso sprejele najhujših sankcij, ki jih imajo na zalogi za Rusijo

Sankcije proti Rusiji zaradi priznanja ukrajinskih separatističnih pokrajin in začetka invazije na Ukrajino, ki jih je v torek napovedal ameriški predsednik Joe Biden, še niso tiste najhujše, ki jih imajo ZDA z evropskimi zavezniki na zalogi in se bodo stopnjevale v skladu s stopnjevanjem ruskih ukrepov proti Ukrajini. Neimenovani visoki predstavnik ameriške vlade je v torek novinarjem povedal, da so zaustavili projekt plinovoda Severni tok 2, kar je 11 milijard dolarjev vredna investicija, pri čemer ne gre le za denar ampak tudi za večjo energetsko neodvisnost Evrope od Rusije. ZDA še niso sprejele najhujših sankcij, ki jih imajo na zalogi za Rusijo.

Iz ameriškega in evropskega finančnega sistema so povsem blokirali peto največje rusko finančno podjetje VEB (Vnešekonombank), ki je vir financiranja za Kremelj in ima 50 milijard dolarjev premoženja ter banko Promsvijazbank s 35 milijardami dolarjev premoženja, ki financira rusko vojsko. Predstavnik vlade je zagotovil, da so pripravljeni na enak ukrep tudi za druge ruske banke, med njimi banki Sberbank in VTB, ki imata skupaj 750 milijard dolarjev premoženja.

06.29 Blinken odpovedal srečanje z Lavrovom

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na skupni novinarski konferenci s kolegom iz Ukrajine Dmitrom Kulebo dejal, da je za četrtek napovedano srečanje z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom v Ženevi odpovedano zaradi ruske agresije na Ukrajino. Kuleba je na novinarski konferenci pozdravil uvedbo sankcij proti Rusiji in dejal, da so obsodbe pomembne, vendar pa te dni bolj štejejo dejanja. Menil je, da lahko ameriška strategija postopnega uvajanja sankcij deluje, če se bo vztrajno nadaljevala. Kuleba je pred obiskom State Departmenta v Beli hiši govoril z ameriškim predsednikom Josephom Bidnom, ki je pred tem naznanil sankcije proti Rusiji zaradi priznanja dveh separatističnih regij Ukrajine in zaradi vojaške invazije. Kuleba se je ustavil tudi v Pentagonu pri obrambnem ministru Lloydu Austinu.

Antony Blinken in Sergey Lavrov. FOTO: Alex Brandon/AFP

06.00 Najnovejši sveženj ukrepov proti Rusiji danes v uradnem listu EU

Zunanji ministri EU so se včeraj na neuradnem zasedanju v Parizu strinjali o svežnju sankcij proti Rusiji. Na seznam kaznovanih bo 351 poslancev dume, ki so glasovali za priznanje regij Luganska in Donecka. Kaznovanih bo tudi 27 posameznikov in entitet, ki so sodelovali pri spodkopavanju Ukrajine, denimo v obrambnem sektorju. Za kaznovane velja zamrznitev premoženja in vstopa v EU, pa prepoved poslovanja z njimi. Omejeni bodo odnosi z obema regijama, za Rusijo pa bodo veljale omejitve pri dostopu do kapitalskih in finančnih trgov v EU. EU bo v Ukrajino poslala tudi misijo, ki ji bo podpirala pri obrambi pred kibernetičnimi napadi. Če bo Rusija šla še dlje, bo EU sankcije še poostrila. Najnovejši sveženj ukrepov bo danes objavljen v uradnem listu in začne veljati. Poleg EU so sankcije proti Rusiji sprejele tudi ZDA in Združeno kraljestvo.

Danes bosta v Ukrajini na obisku predsednika Litve in Poljske, Gitanas Nauseda in Andrzej Duda, ter zunanji ministri vseh treh baltskih držav, Estonije, Latvije in Litve.