Viktorju Orbanu rekli – ne

Belgijski De Standaard je zavrnil objavo oglasa madžarskega premiera. Ta poskuša v evropskih medijih v teh dneh zakupiti prostor za širitev svojih propagandnih prepričanj. V oglasu Orbán sporoča, da je treba okrepiti nacionalne parlamente, saj da evropski parlament nima legitimnosti. Orbán je v sedmih točkah povzel, kakšno Evropsko unijo si želi.Pri De Standaardu so se zato odločili, da oglasa ne bodo objavili. Odgovorni urednikje zapisal, da je cinično prodajati medijski prostor nekomu, ki politično moč izrablja za to, da v svoji državi omejuje svobodo tiska. Zakon, ki so ga pred kratkim sprejeli na Madžarskem in krati pravice istospolnih in transspolnih oseb, poudarja ta cinizem. Zakon mladim namreč omejuje pravico do informiranja glede homoseksualnosti in transseksualnosti. Kritiki menijo, da gre za kratenje pravic pripadnikov LGBTQ. Parlament, v katerem ima večino desničarska stranka Fidesz premiera Viktorja Orbána, je predlog potrdil s 157 glasovi in enim proti.Pri De Standaardu so namesto Orbánovega oglasa objavili sporočilo madžarskemu premieru, in sicer so zapisali, da nobena vlada ne bi smela diktirati, koga in na kakšen način naj državljani ljubijo. »Dragi Viktor Orbán. Zakoni nikoli ne bi smeli razlikovati ene ljubezen od druge,« so zapisali.Odgovorni urednik Karel Verhoeven je še dodal, da se na Madžarskem izvajajo očitne kršitve človekovih pravic. Več evropskih vlad, vključno z belgijsko, je ostro protestiralo proti sprejetemu zakonu. Ni v navadi De Standaarda, da z neobjavami oglasov zatira vlade, a vendar protesta proti temu, kar počne Viktor Orbán, ni mogoče izraziti dovolj pogosto in dovolj glasno.Nekateri evropski časniki dileme, objaviti oglas ali ne, sicer niso imeli. Danski Jyllands-Posten je zapis objavil, vendar so ga označili kot »madžarski predlog EU, in ne oglas Viktorja Orbána«. Orbán je med drugim zapisal, da Bruselj gradi superdržavo, s katero se nihče ne strinja. Evropski parlament, še meni madžarski premier, je zašel v slepo ulico, evropska integracija pa da je cilj, in ne sredstvo. Med drugim se Orbán v eni od točk zavzema, da bi se Srbija pridružila Evropski uniji.Amnesty International je dan razglasitve zakona po poročanju STA označil za črni dan za pravice LGBTI na Madžarskem. »Podobno kot ruski zakon o propagandi bo nova zakonodaja dodatno stigmatizirala osebe LGBTI in njihove zaveznike. Ljudi, ki so že tako izpostavljeni sovražnemu okolju, bo izpostavila še večji diskriminaciji,« so tedaj sporočili.