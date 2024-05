Vino, čokolada in smuči za kitajska družbena omrežja

V nadaljevanju preberite:

Ningbo je kitajsko mesto z močnimi gospodarskimi povezavami s srednjo in vzhodno Evropo. Na slavnostnem odprtju poslovnega sveta in predstavitvenega paviljona v tem pristaniškem mestu blizu Šanghaja je bila tudi slovenska delegacija.

V trgovinski vojni med Kitajsko in ZDA svojo identiteto išče tudi Evropa. Skoraj vsem evropskim državam je skupno, da imajo v odnosu s Kitajsko trgovinski primanjkljaj. Evropske države poskušajo odnos vsaj malo uravnotežiti, toda tudi slovenski primer kaže, da smo daleč od enakovrednega odnosa. Slovenski izvoz na Kitajsko se giblje okoli 300 milijonov evrov, uvoz iz nje pa je lani dosegel že 7,394 milijarde evrov.

Na odprtju osmega poslovnega sveta med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope teh problemov niso načeli, vsaj ne v javnih nagovorih. V ospredju so bile lepe besede dobrikanja. Nasmejani ljudje so se rokovali in si izmenjavali vizitke, pri čemer je bilo najpomembnejše vprašanje, kaj lahko Kitajski ponudijo podjetja iz petnajstih evropskih držav: Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Črne gore, Grčije, Gruzije, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije in Srbije.

Razstavišče ima dve nadstropji, pri čemer ni povsem nedolžna bitka med državami, kje bo stal določen paviljon. Medtem ko jih je večina v pritličju, stoji slovenski v prvem nadstropju, v njem pa je zgolj in samo smučarska oprema.

Med smučkami in smučarskimi čevlji se giblje Alice Liang, kitajska podjetnica z dolgoletnimi izkušnjami iz prodaje smučarske opreme. »Kitajski kupci iščejo predvsem Elanove smuči. Trenutno so najbolj v modi zložljive, saj so najbolj praktične,« je razlagala med premikanjem po trgovini. »Samo v tem razstavnem prostoru smo lani ustvarili milijon dolarjev prometa. Letos ga želimo še več.«