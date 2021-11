Virtualno srečanje supersil

Kitajski predsednik Xi Jinping je na začetku virtualnega srečanja z ameriškim kolegom Joeja Bidna imenoval stari prijatelj, ta pa se je spomnil na »strašansko« veliko časa, ki sta ga preživela skupaj. Nekdanji podpredsednik je v času predsedovanja Baracka Obame v Beli hiši v veliki meri vodil ameriško zunanjo politiko in je že prej ocenjeval, da noben svetovni voditelj ni s sedanjim kitajskim prvakom preživel toliko časa kot sam. Zdaj je dodal, da nikoli nista bila zelo formalna, a vedno iskrena in odprta in v skladu s tem poudaril odgovornost obeh voditeljev, da tekmovanje med državama ne zdrsne v načrtovani ali nenačrtovani konflikt.

Biden je hkrati ocenil, da se morajo vse države držati istih pravil, ter poudaril, da bo njegova država vedno stala za svoje interese in vrednote ter za interese in vrednote svojih zaveznikov in partnerjev. »Odgovorni smo svetu in našim ljudem!« V javnem delu pogovorov je naznanil pogovore o boju proti podnebnim spremembam, človekovih pravicah, gospodarstvu in zagotovitvi »svobodnega in odprtega« Tihega oceana. Ameriška stran je napovedovala tudi zavzemanje za odpravo napetosti zaradi Tajvana, ki ga v Pekingu razumejo kot del svoje države. Za kitajskega predsednika, ki je pravkar prevzel skoraj absolutno oblast v svoji državi, je združitev neizogibna.

Kitajske in ruske ladje med skupnim patruljiranjem v Tihem oceanu. Foto Russian Defence Ministry Via Reuters

Xi Jinping pa je vsaj za javnost govoril o globalni vasi, v kateri se skupaj soočajo s številnimi izzivi: »Kitajska in ZDA morajo povečati komunikacijo in sodelovanje.« Biden še ni odpravil kazenskih carin republikanskega predsednika Donalda Trumpa na kitajski uvoz zaradi očitane kraje ameriškega znanja in vsega drugega, ne ponavlja pa prepričanja svojega predhodnika, da je novi koronavirus ušel iz laboratorija v kitajskem Wuhanu. Možnosti za izboljšane odnose med gospodarskima in vojaškima supersilama sveta so, demokratski predsednik pa vendarle tvega domače očitke o popuščanju avtoritarni državi. Medtem ko sam z energetskimi omejitvami ogroža domačo rast, Peking velikopotezno odpira nove termoelektrarne in ga pri tem ni ustavil niti pravkar končani podnebni vrh v Glasgowu.

Domači politični nasprotniki Bidnovi administraciji očitajo tudi premajhno pozornost zatiranju političnih pravic državljanov in manjšin v azijski velikanki, in tudi domači vojaški pripravljenosti. Kitajska je nedavno izstrelila hiperzvočno raketo, proti kateri se ZDA po priznanju lastnih vojaških voditeljev ne morejo braniti.