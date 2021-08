Virus znova v Wuhanu, a v drugi izdaji

V nadaljevanju preberite:

Vseh 11 milijonov Wuhančanov bodo testirali na covid-19, ker se je v mestu pojavila različica koronavirusa delta. »Da bi zagotovili varnost vseh prebivalcev mesta, bomo nemudoma izvedli testiranje oziroma ugotavljanje prisotnosti nukleinske kisline in tako izdelali popolno sliko tudi asimptomatičnih pozitivnih primerov,« je včeraj dejal Li Tao, funkcionar mestne vlade.



V Wuhanu, od koder se je pred letom in pol epidemija razširila po vsem svetu, so zaznali sedem primerov območno prenesene okužbe med sezonskimi delavci. Tako je bil prebit ščit, ki je to mesto varoval celo leto dni, ne da bi se v njem pojavil en sam primer okužbe.