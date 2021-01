Višegrad bije obupen boj s kupi smeti

V Višegradu na reki Drini, sredi katere je meja med Bosno in Hercegovino ter Srbijo, so začeli odstranjevati plavajoče odpadke. Velika količina padavin je povečala pretok Drine in teža več deset tisoč kubičnih metrov odpadkov, ki jih reka naplavi z obrežij Drine in njenih pritokov v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori, je pretrgala zaporo, s katero so odpadke zadrževali pred jezom za BiH in regijo pomembne hidroelektrarne v Višegradu.



Težave z naplavljenimi odpadki že dolgo ogrožajo delovanje elektrarne. Po ocenah okoljevarstvenikov jih bo tokrat treba iz reke odstraniti okoli 4000 kubičnih metrov, medtem ko jih elektrarna vsako leto izpred jeza odstrani od 6000 do 8000 kubičnih metrov.



»To težavo bomo sami težko kdaj rešili, če se ne vključijo vse okoliške države. Kot ekološko združenje lahko le opozarjamo. Se pa bojim, da so se prebivalci skozi desetletja že navadili na te prizore,« je novinarjem povedal Dejan Fortula iz združenja Eko Centar v Višegradu.

