Vito Mancuso: V rokah lahko držiš sveto knjigo, resnice nikdar

Morda ob tej priložnosti ne škodi, če enim in drugim, skrajnežem z leve in desne, ponovimo vajo: laičnost ni isto kot laicizem. Laična država ločuje civilno in religijsko raven zato, da po eni strani ohranja distanco, po drugi pa ščiti pravico do veroizpovedi. V njej se vsako stališče – tudi versko – zagovarja z razumskimi argumenti. Laicistično gibanje pa, nasprotno, zavestno in dejavno izključuje vero iz družbenega in političnega življenja. Nedemokratično.

Na vprašanje, zakaj še verjeti v človeka, vsem sencam in odklonom njegove zgodbe navkljub, Vito Mancuso odgovarja: »Preprosto zato, da bi si rešili življenje. Glejte, takšno naziranje za krščanstvo ni tako samoumevno. Če se ozrete po dvajsetih stoletjih njegove zgodovine, boste našli najrazličnejša, tudi nasprotujoča si stališča do etičnih in moralnih možnostih, o pojmu dobrega in pravičnega v človeku, a daleč največ je obsodb in pridig, graje, poudarjanja zla v človeku, spreobračanja grešnikov, izvirnega greha in podobnih negativnosti.«