Poklukar v predstavitev strategije cepljenja, Kurz pa »po svoje«

8.37 Kolumbija kot prva država Latinske Amerike prejela cepivo proti covidu-19 v okviru Covaxa

8.04 Kurz se pri cepivih ne namerava več zanašati na EU

6.35 Vlada bo predstavila dopolnjeno nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19

Kolumbija je v ponedeljek kot prva država Latinske Amerike prejela cepivo proti covidu-19 v okviru mednarodne pobude za pravično razdelitev cepiva Covax. V prvi pošiljki je država prejela 117.000 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega Biontecha, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Kolumbija skupno v okviru Covaxa pričakuje 20 milijonov odmerkov. V okviru pobude Covax načrtujejo, da naj bi 190 držav v manj kot letu dni prejelo več kot dve milijardi odmerkov cepiva. Na čelu pobude je WHO, sodelujeta pa tudi Globalno zavezništvo za cepljenje (Gavi) ter Koalicija za inovacije pri preprečevanju epidemij (Cepi). Pred Kolumbijo sta v okviru pobude kot prvi v Afriki cepivo že prejeli Gana in Slonokoščena obala. V Kolumbiji, kjer živi okoli 50 milijonov ljudi, so doslej potrdili okoli 2,3 milijona okužb z novim koronavirusom, od tega je umrlo skoraj 60.000 ljudi.Avstrijski kanclerje pred odhodom v Izrael napovedal spremembo strategije glede pandemije covida-19, in sicer da se države v okviru tako imenovane Skupine prvih akterjev »ne bodo več zanašale na EU in bodo skupaj z Izraelom v prihodnjih letih proizvajale cepiva druge generacije za nadaljnje mutacije novega koronavirusa ter skupaj raziskovale možnosti zdravljenja«, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Skupina prvih akterjev je nastala lani na pobudo Avstrije. V njej so države, ki so se dobro spopadle s prvim valom epidemije, med njimi Danska, Norveška, Grčija, Češka, Izrael, Singapur, Avstralija in Nova Zelandija.Kurz se bo danes še pred odhodom v Izrael sestal s predstavniki vodilnih avstrijskih farmacevtskih podjetij. Kot je še pojasnil, je bil dostop do cepiv s posredovanjem EU pravilen, vendar je Evropska agencija za zdravila prepočasna pri izdajanju dovoljenj za cepiva, nastajajo pa tudi težave pri dobavi cepiv.»Zato se moramo pripraviti na nove mutacije in ne smemo biti več odvisni od EU pri proizvodnji cepiv druge generacije,« je poudaril. Glede na ocene strokovnjakov se bo moralio vsako leto proti covidu-19 cepiti dve tretjini prebivalstva.Izraelski premierje v ponedeljek napovedal, da namerava s Kurzem in dansko premierkogovoriti o sodelovanju na področju proizvodnje cepiv. Izrael velja za eno najbolj uspešnih držav pri cepljenju prebivalstva. Od sredine decembra so najmanj enkrat cepili že okoli polovico državljanov.Minister za zdravjebo na današnji novinarski konferenci podrobneje predstavil posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19, ki jo je vlada sprejela v ponedeljek zvečer. Vlada je strategijo posodobila zaradi novih okoliščin, povezanih s potekom cepljenja. V posodobljeni strategiji so na novo oziroma bolj podrobno opredeljene prednostne skupine za cepljenje in nekatera nova cepilna mesta za izvajanje cepljenja. Prav tako je opredeljena možnost shranjevanja cepiv, ki ta trenutek še čakajo na zaključek postopka registracije Evropske agencije za zdravila (Ema), so v ponedeljkovem sporočilu za javnost pojasnili na vladi.Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi covida-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem, omogočiti ponovni zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi, socialno življenje in preostale aktivnosti, ki so zaradi epidemije omejene.Po oceni vlade je zato treba najprej cepiti tiste skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi bolezni covid-19, in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, 60 odstotkov oziroma 1,2 milijona prebivalcev. Po predstavitvi ministra Poklukarja bo posodobljena strategija javno objavljena na spletni strani ministrstva za zdravje.