Vlada o aktualnih epidemioloških razmerah, sprostitev ni pričakovati

7.14 Pandemija covida-19 se v ZDA še naprej umirja

FOTO: Joseph Prezioso/Afp

7.07 Vlada danes o aktualnih epidemioloških razmerah

7.01 Bruselj z načrtom za boj proti različicam novega koronavirusa

V ZDA število novih okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19 še naprej pada. V torek so potrdili 989 smrti zaradi covida in 54.000 novih okužb, kar je 2000 okužb manj kot v ponedeljek. Tedensko povprečje okužb v ZDA je prvič od lanskega novembra padlo pod 90.000. Po podatkih univerze Johns Hopkins se je do torka zvečer v ZDA z novim koronavirusom okužilo 27,6 milijona ljudi, umrlo pa je 488.000 covidnih bolnikov. Zaradi snežnega neurja, ki je zajelo velik del ZDA, po nekaterih državah zamujajo z dobavo cepiva, a pristojni napovedujejo, da se bo stanje popravilo. Vlada ZDA je povečala število odmerkov, ki jih na teden pošilja državam, na 13,5 milijona, podvojila je tudi število odmerkov, ki jih pošlje lekarnam, in sicer jim jih tedensko dobavi dva milijona. To je 57 odstotkov več odmerkov kot 20. januarja, ko je mandat nastopil predsednikVlada bo na današnji seji ponovno pretresala epidemiološke razmere v državi. Novih sprostitev ni pričakovati, saj pogoja sedemdnevnega povprečja števila novih okužb in števila hospitaliziranih covidnih bolnikov za prehod v rumeno fazo še nista izpolnjena. Glede na zadnje podatke se epidemija nekoliko umirja, popušča predvsem pritisk na bolnišnice. Sedemdnevno povprečje števila okužb je v torek znašalo 879, v bolnišnicah pa so skrbeli za 691 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Manj kot 700 bolnikov je bilo nazadnje hospitaliziranih 28. oktobra, ko je bolnišnično zdravljenje potrebovalo 660 oseb. Pogoji za prehod v rumeno fazo bodo izpolnjeni , ko sedemdnevno povprečje novo potrjenih primerov pade pod 600, hospitaliziranih pa pod 500. Po vladnem načrtu sproščanj ukrepov je takrat med drugim predvidena vrnitev ostalih dijakov v šole, predavanja na fakultetah, pa tudi odprava prepovedi gibanja v nočnem času v celi državi.Po ocenah Instituta Jožef Stefan (IJS) bi ob trenutnih pogojih lahko v rumeno fazo prešli v začetku marca. Tedensko povprečje manj kot 600 okužb na dan bi lahko po napovedih IJS dosegli 1. marca, manj kot 500 hospitaliziranih v bolnišnicah pa tri dni za tem. Reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi okužbo prenese en okuženi z novim koronavirusom, je po ocenah instituta 0,83., ki vodi vladne novinarske konference o stanju epidemije covida-19, je v torek opozorila, da so okužbe razpršene po vsej državi, kar da kaže na to, da razmere še vedno niso tako dobre, kot bi si želeli. Epidemiološka stroka in vlada bosta zato pozorno spremljali epidemiološke razmere po zadnjem večjem sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije, predvsem odprtju šol za vse osnovnošolce.Na ministrstvu za izobraževanje so sicer po zmedi glede veljavnosti obveznih testov na novi koronavirus, ki jih predvideva odlok o omejitvah pri izvajanju športa, za STA pojasnili, da pripravljajo spremembe odloka. Kaj bodo prinesle, sicer še ni jasno. Za zdaj pa ostaja v veljavi odlok, ki predvideva, da test ne sme biti starejši od 24 ur.Evropska komisija bo danes predstavila načrt nadaljnjih korakov v boju proti pandemiji covida-19, ki bo osredotočen na pripravo Evrope za soočenje z okrepljeno grožnjo različic novega koronavirusa, so napovedali v Bruslju. Pomembno se je pripraviti na spoprijem s sedanjimi in morebitnimi novimi različicami virusa, tudi na možnost, da bo treba že cepljene ljudi po določenem času vnovič cepiti za ohranitev ali okrepitev njihove imunosti, so v torek dejali v komisiji. Načrt naj bi vključeval pospešitev raziskav ter procesov za odobritev, naročanje in razdeljevanje cepiv proti različicam novega koronavirusa. Komisija naj bi načrtovala tudi prilagoditev obstoječih pogodb in sklenitev novih pogodb s farmacevtskimi podjetji, da bi zagotovili cepiva proti mutacijam virusa. Pogodbe naj bi vključevale varovala, ki naj bi preprečila napake iz preteklosti. Načrte bo predstavila predsednica komisijeskupaj s komisarko za zdravjein komisarjem za notranji trg, so sporočili v Bruslju. Prihodnji teden bodo na virtualnem zasedanju o tem razpravljali voditelji članic EU.