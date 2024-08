Vodja Hezbolaha zatrdil, da so z Iranom primorani odgovoriti Izraelu

Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, Hasan Nasrala, je danes dejal, da sta njegova skupina in Iran dolžna odgovoriti Izraelu po uboju političnega vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije in visokega poveljnika Hezbolaha Fuada Šukra, ne glede na posledice. Medtem je Hamas sporočil, da je njegov novi vodja Jahja Sinvar, dosedanji vodja gibanja na območju Gaze in glavni načrtovalec napada na Izrael 7. oktobra.

Nasrala je v televizijskem nagovoru dejal, da se je Iran po smrti vodje Hamasa »dolžan odzvati, sovražnik pa čaka v velikem strahu«. Dodal je, da se bo Hezbolah odzval »sam ali v okviru enotnega odziva celotne osi« odpora v regiji, ki jo podpira Iran, »ne glede na posledice«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jahja Sinvar, novi vodja Hamasa. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

V izraelskem zračnem napadu na južno predmestje Bejruta je bil minuli torek ubit najvišji vojaški poveljnik Hezbolaha Šukr. Dan kasneje je bil v Teheranu ubit politični vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Hanija. Iran za uboj krivi Izrael, čeprav se slednji uradno na atentat ni odzval.

Iran in njegovi zavezniki so zagrozili Izraelu s povračilnimi ukrepi, zaradi česar obstaja bojazen izbruha širšega konflikta v regiji.

Nasrala je čakanje Izraela na povračilni napad označil za »del kazni«. »Naš odgovor prihaja,« je dejal v nagovoru, ki so ga prenašali v živo, in dodal, da bo ta odgovor »močan in učinkovit«.

FOTO: Amir Cohen/Reuters

»Izrael je tisti, ki je izbral eskalacijo ... in ki je napadel Iran,« je še dejal vodja Hezbolaha, ki uživa podporo Irana.

Hezbolah ima približno 150.000 raket, dronov in vodenih izstrelkov. V primerjavi z zadnjo vojno z Izraelom leta 2006 je gibanje svoj arzenal povečalo za približno desetkrat in bi lahko veliko močneje udarilo proti Izraelu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred govorom Nasrale so nad Bejrutom danes letela izraelska vojaška letala in nad libanonsko prestolnico prebila zvočni zid, je poročala nacionalna tiskovna agencija NNA. Po navedbah varnostnih virov so izraelska letala letela na zelo nizki višini. Novinarji AFP so poročali o žvenketanju oken med glasnim pokom.

Letališče v Bejrutu. FOTO: Mohamed Azakir/Reuters

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem danes sporočilo, da je za novega političnega voditelja imenovalo dosedanjega vodjo gibanja na območju Gaze Jahjo Sinvarja.

»Islamsko odporniško gibanje Hamas oznanja, da je vodja Jahja Sinvar izbran za vodjo političnega urada gibanja,« je v izjavi na Telegramu danes sporočilo gibanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dosedanji vodja Hamasa v Gazi Sinvar bo nasledil Ismaila Hanijo, ki je bil prejšnjo sredo ubit v napadu na rezidenco v iranski prestolnici, kjer se je dan prej udeležil slovesne prisege novega iranskega predsednika Masuda Pezeškiana.

61-letni skrajnež Sinvar, ki je več kot 20 let preživel v izraelskih zaporih, je od leta 2017 vodil Hamas na območju Gaze. Na položaju je tudi takrat nasledil Hanijo, ki je bil imenovan za političnega vodjo gibanja.