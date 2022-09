Vohunska uganka po eksplozijah ruskih plinovodov

V nadaljevanju preberite:

Del ameriške desnice za onemogočenje ruskih plinovodov Severni tok pod Baltskim morjem sumi ameriško vojsko in obveščevalne službe. V Pentagonu so to neuradno zanikali, eksplozije pa se lepo umeščajo v nevarne zakulisne spopade agresivne Rusije z zahodnimi demokracijami z ZDA na čelu, tudi z dezinformacijsko vojno.