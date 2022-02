Vohunski pegaz je pristal v Bruslju

V nadaljevanju preberite:

Evropski poslanci bodo poskusili priti do dna velikemu škandalu, povezanemu z uporabo izraelskega programskega orodja pegaz v EU. Na politični ravni so glavne poslanske skupine že podprle predlog za ustanovitev posebnega preiskovalnega odbora o tej temi.

Forenzične preiskave pametnih telefonov, ki so jih izpeljale nevladne organizacije, so odkrile sledove uporabe pegaza – njegov lastnik je izraelsko podjetje NSO – proti političnim nasprotnikom vlad v več državah. Programa, poimenovanega po krilatem konju iz grške mitologije, ki je Zevsu prinašal strele, niso uporabljali le v državah, kot sta Azerbajdžan ali Savdska Arabija, temveč tudi v Evropi. Na muhi sta dve državi članici, Madžarska in Poljska, ki sta že tako pod pritiskom na različnih področjih, povezanih z vladavino prava.