Vojaška hunta bo vladala vsaj še dve leti

Volitve v Burmi bodo izvedene do avgusta 2023, prav tako bodo do takrat odpravljene izredne razmere, je danes povedal vodja burmanske hunte. To pomeni, da bo država še skoraj dve leti v primežu vojske. Prvotna napoved, ki jo je vojska podala po državnem udaru pred natanko pol leta, je sicer predvidevala enoletno obdobje.Država na jugovzhodu Azije se vse od 1. februarja, ko je vojska izvedla državni udar in zrušila civilno oblast, sooča z množičnimi protesti in nemiri. Hunta je nanje odgovorila z nasiljem in po podatkih lokalne nadzorne skupine je bilo doslej ubitih že več kot 900 ljudi. Zaradi udeležbe na shodih je bilo tudi odpuščenih več 10.000 javnih uslužbencev.Opustošenje v državi je še povečalo širjenje novega koronavirusa, saj so v številnih bolnišnicah ostali brez tistega dela medicinskega osebja, ki se zavzema za demokratične reforme. Poleg tega je Svetovna banka Burmi napovedala skrčenje gospodarstva za do 18 odstotkov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.Vodja hunte Min Aung Hlaing je v televizijskem nagovoru danes zagotovil, da bo izredno stanje odpravljeno do avgusta 2023, torej najpozneje čez dve leti. Obvezal se je, da bodo takrat izvedli tudi večstrankarske volitve. Svet državne uprave, kot se je poimenovala vladajoča hunta, je v ločeni izjavi sporočil, da je bil Min Aung Hlaing imenovan za predsednika začasne vlade.Vojska je medtem prevzem oblasti pred natanko šestimi meseci utemeljila z očitki o množičnih goljufijah na lanskih volitvah, na katerih je zmagala Nacionalna liga za demokracijo odstavljene voditeljiceKot je objavila, so odkrili več kot 11 milijonov primerov goljufij, zato so volitve razveljavili.Mednarodni pritisk in sankcije hunte za zdaj niso omajale. Regionalno združenje držav jugovzhodne Azije (Asean), ki združuje deset držav, se je z burmankim režimom skušalo pogajati, vendar pa kritiki ocenjujejo, da mu primanjkuje diplomatskega vpliva in enotnosti.Aprila so tako voditelji Aseana pozvali k prekinitvi nasilja in k obisku posebnega regionalnega odposlanca v Burmi.Vodja hunte je danes oznanil pripravljenost za sodelovanje z Aseanom in napovedal imenovanje posebnega odposlanca za Asean. To bo postal nekdanji namestnik tajskega zunanjega ministraManjše skupine demonstrantov so se sicer ob današnji obletnici zbrale na shodih po vsem Burmi in se ponovno zavzele za demokratične spremembe.