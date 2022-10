Vojaške vaje krepijo strah pred nevarnimi nesporazumi

V nadaljevanju preberite:

Zveza Nato in Rusija sta ta teden hkrati izvedli vaje, v katerih sta preizkusili pripravljenost svojih nestrateških in strateških jedrskih sil. Te so bile po zagotovilih obeh strani rutinske in napovedane vnaprej, a za kritike jedrskega orožja in tiste, ki z zaskrbljenostjo spremljajo naraščanje napetosti zaradi vojne v Ukrajini, je bila to slaba tolažba.