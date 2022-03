Vojna je zasenčila običajne francoske poudarke

V nadaljevanju preberite:

Morija v Ukrajini je zasenčila domala vse, tudi predvolilno kampanjo v Franciji, kjer bo 10. aprila prvi krog predsedniških volitev. Notranjepolitično gre vojna na pragu EU na roko predvsem aktualnemu predsedniku Emmanuelu Macronu, ki mu javnomnenjske ankete kažejo vse bolje. Tako spodbudnega rezultata se nadeja in tako zatrpan je njegov evropski urnik, da pred prvim krogom sploh ne namerava razpravljati s protikandidati.

Po anketi, ki so jo pred dnevi objavili v Le Figaroju, kar 80 odstotkov vprašanih Francozov meni, da bo predsedniške volitve spet dobil Macron. Krepka večina – 68 odstotkov – jih kljub temu meni, da bi ta moral tudi pred prvim krogom sodelovati v predvolilnih soočenjih. Njegov položaj je res drugačen od izhodišča preostale enajsterice, in vendar bi, ne manjka kritik, morala biti demokratična tekma vsaj kolikor toliko enaka za vse. Da ne bo tako, se je nakazovalo že zaradi covida-19, vojna v Ukrajini pa je postavila na glavo domala vse: običajno močne desničarske teme so obrobne, begunstvo dobiva pozitivnejši predznak ... V tako občutljivih časih pač ni modro menjavati oblasti, meni 42 odstotkov vprašanih, sploh pa je vedno več Francozov – po novem že 47 odstotkov ali šest odstotkov več kot decembra – z Macronovim predsedovanjem zadovoljnih.