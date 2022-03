Vojna ni ženskega spola

V nadaljevanju preberite:



»Ko o vojni govorijo ženske, pri njih ne najdemo ali skoraj ne najdemo tega, kar smo navajeni brati in poslušati: kako so eni ljudje junaško pobili druge in zmagali. Ali izgubili. Kakšna je bila vojaška tehnika in kakšni generali,« zapiše beloruska avtorica, novinarka in Nobelova nagrajenka Svetlana Aleksijevič.

Ne samo jezik, tudi izkušnje žensk v vojni so nekoliko drugačne, poudarja Svetlana Aleksijevič – so ne le tiste, ki odhajajo, temveč tiste, ki ostajajo. »Vas mojega otroštva je po vojni pripadla ženskam. Postala je vas kmečkih žensk. Ne spomnim se moških glasov,« zapiše avtorica. Vprašanja o položaju in vlogi žensk v kriznih razmerah so nedavno obravnavali tudi na dogodku Ženske za mir in varnost, ki je v organizaciji Inštituta za razvoj vključujoče družbe (IRVD) in slovenskega centra PEN z namenom prispevanja k enakosti spolov in položaju žensk v družbi in kot nadaljevanje ciklusa pogovorov o človečnosti potekal v prostorih Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani.